«Me lo mataron, hay mucha sangre y tenía muchos golpes»

Jacqueline es la ha hija del jubilado que fue asesinado durante un asalto violento en el barrio Ameghino Norte, en la zona oeste de la ciudad de Córdoba, y denunció que la Policía «conocía a los ladrones» y que su padre había sufrido varios robos en el último tiempo.

El crimen ocurrido esta madrugada conmocionó a la sociedad y trascendió que la víctima tenía 80 años y seguía trabajando. El cuerpo del hombre -identificado como Julio- presentaba varios golpes y se presume que intentó resistirse al robo, lo que provocó que fuera sometido a una brutal golpiza que derivó en una descompensación.

El hecho se produjo alrededor de las cuatro de la mañana en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Roque Arias y Williams, donde los malvivientes lograron ingresar tras haber saltado un portón.

Aparentemente, el jubilado se percató de que los delincuentes trataban de entrar a la casa y decidió enfrentarlos. En ese momento, sufrió un infarto y quedó tendido en el patio, donde posteriormente lo hallaron los servicios de emergencias y una de sus hijas.

La presunción es que los atacantes creían que tenía una importante cantidad de dinero, cuando en realidad sólo llevaba 60 mil pesos.

Para la familia, los autores del hecho serían «personas conocidas en el barrio» y habían sido denunciados anteriormente.

«Me lo mataron, hay mucha sangre, tenía muchos golpes, no tenía plata, no sé por qué se ensañaron así con mi papá»; dijo Jacqueline. Por estas horas, se ordenaron una serie de pericias para determinar si el fallecimiento fue ocasionado por los golpes o por un colapso cardiorrespiratorio producto de la violenta secuencia.