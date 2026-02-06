Plaza Colón: cinco falsos naranjitas cobraban con chalecos truchos

En las últimas horas, un operativo de la Guardia Urbana junto a la Policía de Córdoba permitió detectar a cinco personas que se hacían pasar por naranjitas y cobraban estacionamiento en la zona de plaza Colón, utilizando chalecos municipales falsos.

Según se informó, los falsos cuidadores exigían el pago del estacionamiento sin estar habilitados, por lo que se procedió a la detención de las personas involucradas y al secuestro de las prendas apócrifas que utilizaban para simular una autorización oficial.

Desde el Municipio recordaron que en Córdoba capital el cobro de estacionamiento solo está permitido a personas registradas en cooperativas autorizadas y en zonas específicas. Fuera de esos sectores, el pago es voluntario, y exigir dinero de forma coercitiva constituye una falta.

Ante este tipo de situaciones, se solicita a los vecinos denunciar al 911 o dar aviso a los agentes de la Guardia Urbana que se encuentren en el lugar.