Punilla controlada: detenidos, 23 motos incautadas y una estafa en Capilla del Monte

En las últimas horas se desplegó un operativo interfuerzas de gran escala en distintos puntos del departamento Punilla, especialmente en el norte del valle, que dejó como saldo tres personas detenidas, entre ellas una menor de edad, además del secuestro de una motocicleta con pedido judicial.

Durante el procedimiento, personal policial llevó adelante controles preventivos y de saturación territorial, abarcando rutas, accesos y sectores urbanos de la región.

En paralelo, tras un operativo cerrojo, fue detenido un joven en Capilla del Monte, quien estaría vinculado a una estafa de 400 mil pesos cometida en un local comercial de esa localidad. El hecho quedó bajo investigación judicial.

Con el cierre del operativo, se conocieron los números finales: fueron controladas más de 470 personas, 620 vehículos, y se concretó el secuestro de una motocicleta con pedido vigente de la Justicia, además de las detenciones registradas durante la jornada.