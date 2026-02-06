Rescataron un cachorro de gato montés en una casa de Alejo Ledesma

En las últimas horas, un operativo policial permitió rescatar un cachorro de gato montés que se encontraba dentro de una vivienda de Alejo Ledesma, en el departamento Marcos Juárez.

El procedimiento se concretó en una casa ubicada en calle Sarmiento al 100, tras una denuncia de vecinos que alertaron sobre la presencia de un animal silvestre en cautiverio. En el lugar trabajó personal de la Patrulla Rural Sureste junto a efectivos de Patrulla Ambiental.

Durante el allanamiento, los uniformados encontraron al felino, una especie protegida por la Ley Nacional 22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre, y procedieron a su rescate.

Luego de la intervención, el cachorro fue puesto bajo resguardo de la autoridad competente para su evaluación veterinaria y posterior liberación en su hábitat natural, de acuerdo a su estado de salud.