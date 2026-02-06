Robaba en Villa General Belgrano y cayó en Córdoba capital

En las últimas horas, un operativo con dos allanamientos simultáneos realizado en Córdoba capital terminó con la detención de un hombre y el secuestro de diversos elementos, en el marco de una investigación por un hurto ocurrido en Villa General Belgrano.

Durante los procedimientos, los policías incautaron cuatro teléfonos celulares, seis cascos de motocicleta y otros objetos que quedaron a disposición de la Justicia para avanzar con la causa.

El hombre detenido fue trasladado a una dependencia policial, mientras la investigación continúa para determinar el origen de los elementos secuestrados y si hay más personas involucradas.