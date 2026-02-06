Salieron y no volvieron: buscan a dos hombres en Córdoba

En las últimas horas, la Justicia activó dos pedidos de búsqueda para dar con el paradero de dos hombres desaparecidos en distintos puntos de la provincia de Córdoba.

Por un lado, la Fiscalía de Instrucción de Marcos Juárez, turno feria, solicitó colaboración para localizar a Oscar Cayetano Olmos, de 40 años, conocido como “Negro” o “Chato”, con domicilio en la zona rural de Córdoba capital. El hombre fue visto por última vez en la localidad de Monte Maíz, en el sur provincial.

Olmos mide aproximadamente 1,70 metros, tiene varios tatuajes en el cuerpo y al momento de ser visto vestía pantalón, remera y campera negras, zapatillas celestes y llevaba una mochila negra. Cualquier información puede aportarse en la Unidad Judicial de Corral de Bustos (03468-423442), al 0351-441016 internos 53801/02, o al 911.

En paralelo, la Fiscalía de Instrucción del Distrito 3, turno 7, pidió colaboración para dar con el paradero de Nelson Miguel Pessini, de 35 años, con domicilio en barrio Juan Pablo II, en la ciudad de Córdoba, quien fue visto por última vez el 30 de enero de 2026.

Pessini es vendedor ambulante de repasadores, toallones y manteles. Es de contextura delgada, con algo de panza, tez trigueña, ojos marrones, cabello marrón algo largo, sin barba. Vestía una bermuda azul oscura, remera con rayas horizontales, zapatillas y llevaba una mochila azul lisa, mediana, de espalda.

Tiene numerosos tatuajes en casi todo el cuerpo: en la espalda uno que dice “Miguel” en vertical; en los brazos varios diseños, entre ellos La Mona Jiménez, el escudo de Belgrano y un duende grande; en las piernas los nombres de sus hermanos; en una mano una F y en los nudillos NOE, y en la otra mano una D. Además, presenta una cicatriz de puñalada en la espalda de unos 10 centímetros, una cicatriz en el labio y dos cortes en la ceja.

Cualquier información puede aportarse a la Unidad Judicial N.º 13, ubicada en Diagonal Ica esquina Santiso y Moscoso, barrio Residencial América, teléfonos 4336030 / 4481016, interno 34241, o a cualquier dependencia policial o judicial.