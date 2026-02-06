Se llevaron materiales del Club Santa Teresita de Monte Ralo

Monte Ralo. La pequeña localidad de Monte Ralo, viene siendo objeto esta semana de noticias provinciales. El último miércoles vecinos del sector denunciaron que delincuentes se llevaron todo el material que los vecinos a fuerza de sacrificio habían recolectado para reconstruir el club Santa Teresita.

El club es una institución central para los vecinos de la zona y fue víctima de un robo millonario de materiales en sus instalaciones.

El hecho fue descubierto cuando miembros de la comisión se acercaron al predio para verificar el estado de las obras. Al llegar, se encontraron con un panorama desolador: habían violentado el ingreso para saquear los materiales de construcción que con tanto esfuerzo se habían adquirido.

Según informaron fuentes allegadas a la institución a AG Noticias, los delincuentes causaron destrozos para ingresar, rompiendo las dos puertas de acceso a la zona de vestuarios. Una vez dentro, se hicieron con un botín cuantioso que representa un duro revés para el avance de las obras.

El inventario de lo sustraído es extenso y da cuenta de la logística utilizada por los ladrones. Entre los elementos robados se enumeran tres puertas, diez cajas de cerámicos para piso, inodoros, ocho duchas, cañerías completas y diversos insumos de plomería y construcción.