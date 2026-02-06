Se robaron un portón de 150 kilos y quedó todo grabado

Un insólito robo quedó registrado en video Villa Carlos Paz, donde delincuentes se llevaron un portón eléctrico de aproximadamente cinco metros de ancho por dos de alto, con un peso estimado en 150 kilos.

El hecho ocurrió alrededor de las 7 de la mañana, cuando los autores llegaron en un auto blanco Fiat 125 y cargaron la estructura completa para luego retirarse del lugar. Las imágenes comenzaron a circular en redes y generaron sorpresa entre vecinos por la magnitud del elemento sustraído.

Tras la denuncia del damnificado, el vehículo fue identificado por el centro de monitoreo y, luego de un allanamiento en una vivienda del barrio Colinas, fue recuperado

Video Gentileza CPTV