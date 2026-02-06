Tembló Punilla: los datos del sismo registrado este viernes

Un sismo de magnitud 2.6 en la escala de Richter sacudió la región central de la provincia de Córdoba durante la mañana de este viernes. Según el reporte oficial del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el fenómeno ocurrió exactamente a las 10:44:28 y fue percibido por vecinos de diversas localidades serranas.

El epicentro se ubicó a 9 kilómetros al sudeste de La Falda y a unos 35 kilómetros de Córdoba capital, con una profundidad de apenas 11 kilómetros. Esta escasa profundidad favoreció que el movimiento fuera perceptible en la superficie pese a su baja magnitud. De acuerdo al organismo nacional, la intensidad fue de grado II a III en la escala de Mercalli Modificada, lo que implica que el temblor fue sentido levemente por personas que se encontraban en reposo o en edificios altos en las ciudades de Cosquín, La Falda, Unquillo y Río Ceballos.