Tragedia en Barrio Parque Liceo: una mujer muere en incendio de su vivienda

Una mujer murió este viernes luego de que su vivienda se incendiara en barrio Parque Liceo Segunda Sección, ubicada en calle Belisario Roldán al 1000.

Según informó el subcomisario de la Dirección Bomberos, Marco Morinico, a Cadena 3, el cuerpo fue hallado por personal del DUAR en el piso de la cocina de la casa, presentando signos de quemaduras.

Morinico indicó que el fuego se originó específicamente en una habitación de la vivienda, aunque se desconocen las causas que provocaron el siniestro. Personal de bomberos trabajó en el lugar para controlar el incendio y preservar la escena.