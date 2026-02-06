Tres adolescentes fueron detenidos tras haber robado en un kiosco

Tres adolescentes fueron detenidos esta madrugada luego de haber robado en un kiosco del barrio San Martín Norte, en la ciudad de Córdoba. Los menores habían dañado el frente de un comercio para sustraer mercadería y cayeron durante un operativo cerrojo desplegado por los efectivos policiales, quienes lograron secuestrar los elementos robados.

El hecho delictivo se produjo en la calle Luis Ángel Firpo al 2100 y el propietario del local alcanzó a observar el movimiento de los jóvenes mientras se encontraba en el interior de su vivienda, ubicada en el mismo domicilio.

Los sujetos provocaron daños en la reja y en la puerta de vidrio del comercio antes de retirarse del lugar a pie.

Con los datos aportados, se montó un operativo, logrando la aprehensión de los menores en el sector. Durante la intervención, uno de los aprehendidos opuso resistencia activa al accionar policial.