Un fuerte choque dejó una joven herida en la Avenida Cárcano

Un choque entre una moto y una camioneta dejó una joven herida en la ciudad de Villa Carlos Paz. El hecho se produjo esta mañana en la Avenida Cárcano, a la altura de la calle Filipinas, y trascendió que la conductora del rodado menor fue trasladada hacia el Hospital Sayago.

En el siniestro, se vio involucrada una Volkswagen Saveiro (conducida por una mujer de 30 años, oriunda de San Antonio de Arredondo) y una moto donde viajaba una chica de 23 años, domiciliada en esta ciudad.

A causa del impacto, la joven resultó con lesiones leves, fue asistida en el lugar y llevada al nosocomio local para una mejor atención.