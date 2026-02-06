Un voraz incendio consumió una cabaña en Cosquín, quedó destruida

Una cabaña fue consumida por un voraz incendio que se desató esta madrugada en el barrio El Condado de la ciudad de Cosquín. Según pudo conocerse, el siniestro se produjo minutos después de la medianoche y trascendió que la propiedad se encontraba deshabitada.

Se activó el sistema de emergencias y se despachó a una autobomba del cuartel de bomberos.

Al llegar al lugar, se constató que toda la estructura de madera había sido destruida por el fuego y se sumó además una cisterna de abastecimiento hídrico y una segunda autobomba para evitar la propagación de las llamas.

Quince bomberos trabajaron en el inmueble con la colaboración de personal de la Policía de Córdoba y la Guardia Local.