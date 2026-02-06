Una mujer descubrió a un ladrón en el techo de su casa y evitó un robo

Un ladrón de 18 años fue detenido ayer en horas de la tarde en la ciudad de Bialet Massé, luego de haber sido sorprendido en el techo de una vivienda cuando intentaba entrar a robar. El personal del escuadrón motorizado arribó al lugar tras el llamado que hizo la propietaria de la casa, quien había logrado poner en fuga al delincuente.

La mujer comenzó a gritarle y el joven se vio obligado a salir corriendo y saltar hacia un domicilio colindante.

Se montó un operativo cerrojo en las inmediaciones y luego de un exhaustivo rastrillaje en un descampado de altos pastizales, se logró dar con el sospechoso (quien se hallaba en posición de cubito ventral y trataba de pasar desapercibido).

Se procedió a la aprehensión y su posterior traslado a la comisaría local, donde quedó a disposición del magistrado interviniente.