Violento asalto en Carlos Paz: los ladrones golpearon a un chico de 17 años

Ocurrió cerca del Hospital Sayago
Violento asalto en Carlos Paz: los ladrones golpearon a un chico de 17 añosDos hombres fueron detenidos luego de amenazar y agredir al adolescente para robarle la mochila.
La tranquilidad de Villa Carlos Paz se vio sacudida por un violento episodio de inseguridad que terminó con dos personas detenidas. Alrededor de las 3.30 de este viernes 6 de febrero, un adolescente de 17 años caminaba por la intersección de las calles Brasil y Venezuela cuando fue emboscado por dos sujetos que se movilizaban en un Renault Megane.
Los delincuentes, dos hombres de 25 y 39 años, interceptaron al joven y comenzaron a amenazarlo para que entregara sus pertenencias. La situación escaló rápidamente cuando los agresores pasaron de las palabras a la violencia física y golpearon al menor en la cabeza y en una de sus manos para arrebatarle la mochila.
Tras el ataque, los sospechosos emprendieron la fuga a bordo del vehículo por las calles del barrio Miguel Muñoz. Sin embargo, la Policía de Córdoba montó de inmediato un operativo cerrojo en la zona que permitió localizar el rodado y detener a los implicados a las pocas cuadras del lugar del hecho.
Durante el procedimiento, los uniformados procedieron al secuestro del auto y de una llave cruz que se encontraba en el interior. En tanto, el menor de edad tuvo que ser asistido por un servicio de emergencias médicas, fue diagnosticado con traumatismos leves y trascendió que se encuentra fuera de peligro.