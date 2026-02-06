Voraz incendio en un supermercado mayorista de Laferrere: al menos tres heridos

Un autoservicio mayorista ubicado la localidad bonaerense de Laferrere quedó destruido este viernes por un voraz incendio, por el que trabajaban 22 dotaciones de Bomberos.

En C5N informaron que un desperfecto técnico eléctrico derivó en el siniestro: una chispa sobre un pallet inició el incendio que no tardó en volverse voraz.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, tres personas resultaron heridas por quemaduras debido al calor de las llamas.

Debido a que todavía había focos ígneos, trabajaron en el lugar dotaciones de Bombero de La Matanza, Hurlingham, Tres de Febrero y Moreno.