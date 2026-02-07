Allanamientos en San Francisco: tres detenidos por un robo calificado

En las últimas horas, personal de la Departamental San Justo llevó adelante una serie de allanamientos en distintos barrios de la ciudad de San Francisco, que culminaron con la detención de tres hombres de 24, 43 y 50 años.

Durante los procedimientos, los efectivos policiales secuestraron teléfonos celulares, motocicletas, dinero en moneda nacional y extranjera, dos revólveres calibre 32 —uno de ellos de fabricación casera—, un televisor, vestimentas y otros elementos de interés para la causa.

Según se informó, los aprehendidos y los elementos incautados están vinculados a un hecho de robo calificado ocurrido en el mes de enero. La investigación fue desarrollada por personal de la Departamental San Justo bajo directivas de la Fiscalía del 1º Turno.

Los detenidos y todo lo secuestrado quedaron a disposición de la Justicia, mientras continúa la investigación para determinar posibles vinculaciones con otros hechos delictivos.