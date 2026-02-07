Arrestan a un conductor por adulterar el carnet de conducir en Ruta 38

Dos personas fueron detenidas en el marco de distintos controles realizados por efectivos de la Policía Caminera en rutas nacionales de la provincia de Córdoba.

Uno de los procedimientos tuvo lugar sobre la Ruta Nacional 60, a la altura del kilómetro 902, en la localidad de Lucio V. Mansilla. Allí, los uniformados controlaron una camioneta que registraba pedido de secuestro vigente, por lo que su conductor fue inmediatamente aprehendido.

En tanto, en otro operativo llevado a cabo sobre la Ruta Nacional 38, en el kilómetro 143, fue detenido un hombre oriundo de la provincia de La Rioja. Durante el control, los efectivos constataron que el conductor había adulterado su licencia de conducir, colocando un adhesivo sobre la fecha de vencimiento del carnet.

En ambos casos, los aprehendidos fueron puestos a disposición de la Justicia, mientras se labraron las actuaciones correspondientes.