Atrapan en la Cárcano a un hombre con un BMW robado en Buenos Aires

Personal del Escuadrón Motorizado Enduro procedió este sábado a la aprehensión de un hombre de 43 años y al secuestro de un automóvil de alta gama en la intersección de Avenida Cárcano y calle Río Negro. El procedimiento se inició durante un recorrido preventivo cuando los efectivos observaron un vehículo BMW de color gris estacionado con chapas patente que aparentemente no cumplían con las medidas de homologación originales.

Al momento del control se hizo presente un hombre oriundo de la localidad de Oliva quien manifestó ser el propietario del rodado y exhibió una cédula de identificación que resultó ser apócrifa. Ante esta irregularidad los uniformados profundizaron la inspección y constataron que el número de chasis físico presentaba signos de haber sido cepillado y reestampado con cuños no originales de fábrica mientras que la placa base del motor también se encontraba adulterada.

Tras realizar el chequeo correspondiente a través del sistema policial se determinó que el automóvil poseía un pedido de secuestro vigente por robo en la localidad de Monte Grande en la provincia de Buenos Aires. Ante la evidencia recolectada se procedió de inmediato a la detención del conductor y al secuestro de la documentación y del vehículo. El detenido fue trasladado a la alcaidía local donde quedó alojado a disposición de la Unidad Judicial interviniente.