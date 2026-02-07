Choque en cadena sobre Ruta 38: Una motociclista herida en Valle Hermoso

Un fuerte accidente de tránsito ocurrió este sábado pasado el mediodía sobre la Ruta 38 en la localidad de Valle Hermoso. El siniestro se produjo a pocos metros del semáforo ubicado en la intersección con la calle Santa Teresa cuando una maniobra de frenado brusco en dirección al sur desencadenó una colisión múltiple entre tres vehículos.

El choque se inició cuando una motocicleta impactó contra la parte trasera de una camioneta perteneciente a la empresa EPEC que circulaba en el mismo sentido. Por el efecto del golpe, el vehículo mayor terminó colisionando levemente a un automóvil que se encontraba detenido más adelante en la fila.

Como consecuencia del impacto la joven que viajaba como acompañante en el rodado menor sufrió politraumatismos en su miembro inferior derecho. Tras recibir las primeras curaciones en el lugar fue derivada por el servicio de emergencias al Hospital Municipal de La Falda para una mejor atención mientras que el conductor de la moto resultó con heridas de carácter leve.

En el sector del accidente se montó un operativo de tránsito para resguardar la zona y permitir el trabajo de los servicios asistenciales. Participaron de las tareas de auxilio efectivos de la Policía de Córdoba personal de Bomberos Voluntarios de Valle Hermoso agentes de la Guardia Local e inspectores municipales de la localidad.