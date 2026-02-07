Choque entre dos vehículos en la Ruta 28, a la altura de Tanti

Un siniestro vial se registró este viernes en la Ruta Provincial 28, en el ingreso a la localidad de Tanti, frente al autoservicio La Tranquera. Por causas que aún se intentan establecer, colisionaron una Volkswagen Surán y un Peugeot 206.

Hasta el momento no se brindaron datos oficiales sobre personas lesionadas ni sobre la mecánica del choque. En el lugar trabajan Bomberos Voluntarios, efectivos de la Policía, personal municipal de Seguridad Ciudadana y del dispensario local.

Las autoridades solicitan circular con precaución por la zona debido a la presencia de los equipos de emergencia y posibles demoras en el tránsito.