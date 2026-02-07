Cómo se encuentra el joven que fue golpeado en un boliche de Carlos Paz

El joven de 26 años fue brutalmente agredido durante una violenta pelea en el boliche Molino Rojo de Villa Carlos Paz, volvió a su hogar luego de haber permanecido internado por varias horas en el Hospital Sayago.

El chico fue atacado a golpes por el hijo de un conocido inmobiliario local, quien ya había protagonizado un escándalo en el 2023 cuando se filmó manejando un vehículo a 260 km/h en la autopista Justiniano Allende Posse.

A causa de las trompadas que sufrió, el herido había sido trasladado al nosocomio local en una ambulancia y diagnosticado con traumatismo de cráneo y pérdida de conocimiento. Estuvo en observación durante gran parte del día y finalmente, recibió el alta en horas de la tarde y pudo regresar a su casa.

Por el caso, fue detenido un joven de 21 años que había salido a bailar con un grupo de amigos.