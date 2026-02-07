Detuvieron a dos hermanos y un cómplice por venta de cocaína en Inriville

En el marco de una investigación dirigida por el Ministerio Público Fiscal, efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) detuvieron a tres personas mayores de edad —dos hermanos y un cómplice— acusadas de comercializar estupefacientes en las localidades de Inriville y Los Surgentes, en el departamento Marcos Juárez.

El operativo incluyó tres allanamientos y un procedimiento en la vía pública. En barrio Centro de Los Surgentes, personal de la FPA intentó controlar un automóvil en el que se desplazaban los dos hermanos investigados. Al advertir la presencia policial, ambos intentaron darse a la fuga, pero fueron aprehendidos a los pocos metros. Durante la requisa se secuestró dinero en efectivo y otros elementos de interés para la causa.

Posteriormente, se realizaron allanamientos en tres viviendas ubicadas en Inriville y Los Surgentes, donde se logró la detención de un tercer implicado. En los domicilios se incautaron varias dosis de cocaína, dos motocicletas que contaban con pedido de secuestro y elementos vinculados al fraccionamiento y la comercialización de sustancias ilícitas.

De acuerdo con la investigación, la banda operaba bajo la modalidad “delivery” y también realizaba ventas directas desde sus viviendas. Los detenidos cuentan con antecedentes penales.

Por disposición de la Fiscalía del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico con asiento en Marcos Juárez, los aprehendidos y todo lo secuestrado fueron trasladados a sede judicial, imputados por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes 23.737.