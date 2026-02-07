Detuvieron a un hombre armado con cuchillos y una réplica en Alta Córdoba

Un hombre fue detenido este jueves durante un control policial realizado en barrio Alta Córdoba, luego de ser observado realizando ademanes compatibles con el porte de un arma de fuego.

Durante el operativo, personal de la Policía de Córdoba secuestró una réplica de arma de fuego y dos armas blancas que el sujeto llevaba entre sus pertenencias.

Según se informó, los efectivos debieron hacer uso de armamento menos letal debido a que varias personas del sector intentaron entorpecer el procedimiento. A pesar de la situación, no se registraron personas lesionadas.

El detenido fue trasladado a sede policial y quedó a disposición de la Justicia, mientras se labraron las actuaciones correspondientes.