Detuvieron a un menor tras causar destrozos en un local de comidas rápidas

Un operativo policial terminó con la detención de un adolescente de 16 años este sábado por la mañana en el corazón de barrio Nueva Córdoba. El procedimiento se concretó en Boulevard Chacabuco al 1016 luego de que los operadores del sistema de videovigilancia 911 alertaran sobre una pelea callejera en la vía pública.

Según el registro de las cámaras de seguridad el joven participaba de una riña con otros sujetos cuando en un momento determinado tomó una piedra y la arrojó contra el ventanal del local de comidas McDonald’s situado en la intersección de Avenida Ambrosio Olmos y Boulevard Chacabuco. El impacto provocó la rotura de uno de los cristales del comercio.

Efectivos que patrullaban el sector lograron interceptar al menor a pocas cuadras del lugar del incidente. Tras su aprehensión el adolescente fue trasladado a la sede policial correspondiente donde quedó alojado a disposición de la justicia juvenil.