Golpe al narcomenudeo en Córdoba: secuestran drogas, dinero y armas tumberas

Tras seis meses de investigaciones dirigidas por el Ministerio Público Fiscal, efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) desbarataron una banda dedicada al narcomenudeo en la ciudad de Córdoba. El operativo culminó con la detención de cuatro personas mayores de edad y el secuestro de una importante cantidad de drogas, armas y dinero en efectivo.

El procedimiento incluyó cinco allanamientos simultáneos en barrio Parque Las Rosas, donde los domicilios se encontraban ubicados a pocas cuadras entre sí. Según se informó, cuatro de las viviendas funcionaban como puntos de venta de estupefacientes, mientras que una era utilizada como lugar de resguardo.

Durante los registros, los investigadores secuestraron 1.376 dosis de marihuana, 397 dosis de cocaína, dos plantas de cannabis sativa, una suma de $1.964.200, dos armas de fabricación casera tipo “tumbera” y un pistolón. Además, se incautaron 98 cartuchos, tres handys, una motocicleta, una cámara de videovigilancia, cuatro balanzas digitales y otros elementos de interés para la causa.

Como resultado del operativo, fueron detenidos dos hombres de 30 y 65 años y dos mujeres de 26 y 28 años, quienes mantenían vínculos de vecindad entre sí.

Por disposición de la Fiscalía del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico del Primer Turno de la ciudad de Córdoba, los detenidos y todo lo secuestrado fueron trasladados a sede judicial, en el marco de una causa por infracción a la Ley Nacional 23.737.