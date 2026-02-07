Apareció en Cabalango

Hallaron en un descampado una moto robada en el barrio Santa Rita

El rodado estaba escondido entre los pastizales y fue divisado por el personal de la Guardia Local.
sábado, 7 de febrero de 2026 · 20:04

Una moto que había sido robada en la ciudad de Villa Carlos Paz fue encontrada esta tarde en un descampado en Cabalango. El rodado estaba escondido entre los pastizales y fue divisado por el personal de la Guardia Local, que hacía un patrullaje preventivo por la calle Las Azucenas.

Rápidamente se dio intervención a la Departamental Punilla y se pudo constatar que tenía dañado el tambor de arranque.

Cuando se controló su dominio, arrojó que había sido sustraída en las últimas horas en la calle Gobernador Loza de barrio Santa Rita.

