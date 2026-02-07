Locura en Colinas: tiroteó al aire y luego gatilló contra la policía

Momentos de extrema tensión se vivieron en la calle Cerro Itatí de barrio Colinas, cuando un hombre de 58 años protagonizó un violento episodio armado. Según testigos, el sujeto llegó a la vivienda de un familiar en medio de una disputa y, en un estado de alteración total, comenzó a efectuar numerosos disparos al aire sin un objetivo preciso, sembrando el pánico entre los vecinos del sector.

Al arribar el personal policial, la situación escaló cuando el atacante apuntó su arma contra los efectivos y gatilló en repetidas oportunidades. Afortunadamente, no se registraron heridos debido a que el revólver ya se encontraba sin municiones. Tras el fallido ataque a los uniformados, el hombre intentó quitarse la vida gatillando el arma contra su propia cabeza, acción que tampoco se concretó por la falta de proyectiles.

Finalmente, las fuerzas de seguridad lograron reducir al individuo, quien presentaba un corte en el cuero cabelludo. Fue trasladado inicialmente al Hospital Gumersindo Sayago para curaciones y una evaluación psiquiátrica, bajo una fuerte custodia. Fuentes policiales confirmaron que el detenido posee importantes antecedentes penales y quedó a disposición de la fiscalía de turno.