Mientras otros bailaban y se divertían, ellos se dedicaban a robar celulares

Villa Carlos Paz
Mientras otros bailaban y se divertían, ellos se dedicaban a robar celularesSe detuvo a una pareja oriunda de Córdoba que se apoderó de varios teléfonos en un conocido boliche.
Dos jóvenes fueron sorprendidos esta madrugada luego de haber sustraído varios teléfonos celulares en un boliche de Carlos Paz. La pareja se encontraba dentro de la disco «Molino Rojo» y trascendió que es oriunda de la ciudad de Córdoba.
Los aprehendidos tienen 18 y 20 años y se habían apoderado de seis dispositivos.
Un efectivo policial fue alertado de la situación, logró identificarlos y al realizarse el palpado preventivo, se pudo constatar que llevaban entre sus pertenencias varios celulares. Se dispuso su traslado a la comisaría local y quedaron a disposición de la justicia.