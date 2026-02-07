Ola de detenciones y allanamientos en el Valle de Paravachasca y Punilla

La Policía de Córdoba concretó una serie de procedimientos positivos en el interior provincial que culminaron con múltiples detenciones. En Alta Gracia, los efectivos lograron capturar a dos hombres que permanecían prófugos de la justicia, vinculados a causas por delitos contra la integridad sexual, lesiones leves agravadas y amenazas.

En la misma ciudad, se ejecutaron allanamientos claves para desarticular bandas dedicadas al robo mediante el uso de inhibidores de alarmas. Como resultado, se secuestraron dos armas de fuego y municiones, además de recuperarse diversos elementos que habían sido sustraídos bajo esta modalidad. En paralelo, otros dos jóvenes fueron aprehendidos tras cometer un ilícito en las inmediaciones de la plaza Rotary Club.

En tanto, en el Valle de Punilla se registraron operativos en Capilla del Monte, Cosquín y Villa Carlos Paz. El saldo fue de dos personas arrestadas por delitos de estafa y robos a comercios locales, logrando los uniformados incautar la mercadería robada. Además, durante los patrullajes preventivos, se logró el hallazgo y secuestro de un automóvil BMW que presentaba pedido de captura por robo.