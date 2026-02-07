Rescataron a un turista que quedó atrapado en el río de Cabalango

Sierras de Córdoba
Rescataron a un turista que quedó atrapado en el río de CabalangoEl hombre se había metido en una olla de gran profundidad y no sabía nadar.
Un operativo de emergencia se desplegó este sábado en horas de la tarde para rescatar a un turista que había quedado atrapado en el arroyo Los Chorrillos de Cabalango.
El hombre tiene 34 años, no sabía nadar y se había metido a una olla de profundidad cerca de una pequeña cascada.
El visitante es oriundo de la Provincia de Chaco y fue asistido por personal de la Guardia Local, del área de Protección Civil y los guardaparques, quienes utilizaron sogas para extraerlo del agua.
Desde la comuna, destacaron la importancia de respetar las indicaciones del personal de seguridad y pusieron en valor la labor que realizan los guardavidas locales.