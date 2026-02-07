Santa Fe: detuvieron a cinco hombres por abusar sexualmente de un camionero

Un camionero denunció haber sido víctima de un brutal abuso sexual por parte de cinco compañeros de trabajo mientras realizaba tareas vinculadas a la cosecha en la localidad de Villa Ana, en el departamento General Obligado, al norte de la provincia de Santa Fe. El hecho ocurrió el 24 de enero en un camino rural ubicado a unos 200 metros de la ruta provincial 32.

Amenazas, violencia y humillaciones

Según el testimonio incorporado al expediente judicial, el hombre fue interceptado por el grupo cuando se desplazaba en su camión. Bajo amenazas con un cuchillo, los agresores lo obligaron a descender del vehículo y lo llevaron a una zona apartada del camino, donde fue sometido sexualmente en un contexto de extrema violencia e intimidación.

La víctima declaró que durante el ataque fue amenazada de muerte y que los acusados simularon que iban a cortarle los genitales. Además, sostuvo que la agresión estuvo acompañada de burlas y humillaciones, lo que agravó el daño sufrido. Todos los implicados eran conocidos del denunciante y habían trabajado junto a él durante la misma temporada de cosecha.

La denuncia fue radicada días después del hecho y dio inicio a una investigación a cargo del Ministerio Público de la Acusación. En las primeras medidas, los investigadores lograron recuperar registros audiovisuales del ataque, que habrían sido filmados por los propios agresores y ya fueron incorporados como prueba clave en la causa.

Con los elementos reunidos, la Justicia ordenó la detención de los sospechosos, identificados como Diego M, Diego B, Jorge S y Enrique S. Estos cuatro quedaron bajo prisión preventiva, mientras que el quinto, Mariano B, fue liberado con restricciones al considerar el tribunal que no representaba un riesgo para la investigación.

La imputación fue formalizada por el fiscal Valentín Herenú, quien acusó a los cinco hombres del delito de abuso sexual gravemente ultrajante, doblemente agravado por la participación de más de una persona y el uso de un arma. Luego de varias audiencias, la causa quedó a cargo del fiscal Norberto Ríos, quien continuará con la recolección de pruebas, peritajes y testimonios.