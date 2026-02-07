Un auto se accidentó al mediodía en una esquina de Villa Giardino

Un accidente vehicular en solitario se registró este viernes al mediodía en la localidad de Villa Giardino, en el cruce de bulevar Las Flores y calle Achalay.

El aviso ingresó alrededor de las 12 horas, lo que motivó la salida inmediata de una dotación de Bomberos Voluntarios en una unidad pesada, con tres efectivos a cargo de la cabo Melisa Deninotti.

Al llegar al lugar, se confirmó que se trataba de un choque sin intervención de otros vehículos. Los bomberos trabajaron en el sector para asegurar la escena y brindar asistencia, mientras se desarrollaban las tareas preventivas.