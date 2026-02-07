Un bombero de Valle Hermoso partió a combatir los incendios en Chubut

El sistema de emergencias de Córdoba volvió a movilizarse ante la crisis ígnea que atraviesa la Patagonia argentina. El Oficial Principal Santiago Bustos, integrante del cuartel de Bomberos Voluntarios de Valle Hermoso, se sumó a la nueva delegación de la Agrupación Serrana que partió con destino a la provincia de Chubut para enfrentar los incendios forestales que azotan la región.

La delegación cordobesa se dirigirá puntualmente a la localidad de Cholila donde el personal será distribuido en diversos frentes de combate. El escenario se presenta con una alta complejidad operativa debido a las irregularidades del terreno y las condiciones climáticas que dificultan el control de las llamas en las zonas boscosas.

Para cumplir con esta misión nacional los efectivos partieron equipados con herramientas específicas para el combate de infantería. El cargamento incluye motobombas, herramientas de zapa, motosierras y líneas de mangueras preparadas para trabajar en sectores de difícil acceso donde la maquinaria pesada no puede ingresar.

Desde el cuartel de Valle Hermoso destacaron la capacitación y el profesionalismo de Bustos para sumarse a este despliegue de magnitud. El aporte de los bomberos serranos resulta fundamental en la estrategia de relevos para contener el avance del fuego que ya afectó grandes extensiones de bosque nativo en el sur del país.