Un ciclista resultó herido tras accidentarse en el Camino del Cuadrado

Un accidente de tránsito se registró este sábado por la mañana en la zona del Camino del Cuadrado cuando un ciclista que circulaba por la ruta sufrió una fuerte caída. El hecho ocurrió puntualmente a la altura del kilómetro 9 en jurisdicción de Valle Hermoso donde el deportista perdió el control de la bicicleta e impactó violentamente contra la carpeta asfáltica.

El hombre que tiene domicilio en la localidad de Río Ceballos fue asistido en primera instancia por los conductores que circulaban por el sector hasta el arribo de las unidades de rescate. Según informaron fuentes policiales el ciclista presentaba politraumatismos y lesiones múltiples en diferentes partes del cuerpo como consecuencia del impacto a alta velocidad.

Tras ser estabilizado en el lugar por el servicio de emergencias se dispuso su traslado inmediato al Hospital Municipal de La Falda para una mejor atención y la realización de estudios de mayor complejidad. El operativo de asistencia contó con el trabajo conjunto de Bomberos Voluntarios efectivos de la Policía de Córdoba personal de la Guardia Local y agentes de Inspección General del municipio de Valle Hermoso quienes controlaron el tránsito en la zona para facilitar la labor de los médicos.