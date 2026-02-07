Bialet Massé

Un motociclista herido tras chocar contra un perro en Mirador del Lago

El conductor de 40 años perdió el control de su rodado en calle Venecia y debió ser trasladado al Hospital Domingo Funes con politraumatismos.
Sucesos
sábado, 7 de febrero de 2026 · 18:42

Un accidente vial se registró este sábado al mediodía en el barrio Mirador del Lago, en la localidad de Bialet Massé. Alrededor de las 12:30, un hombre de 40 años que se conducía en una motocicleta Honda Titán protagonizó una fuerte caída tras embestir a un can que se cruzó en su trayectoria sobre la calle Venecia.

Como consecuencia del impacto contra el animal, el motociclista perdió el equilibrio y golpeó violentamente contra la calzada. En el lugar se hizo presente el servicio de emergencias médicas, cuyos profesionales asistieron al damnificado y le diagnosticaron politraumatismos varios producto del siniestro.

Debido a la entidad de las lesiones recibidas, se dispuso el traslado inmediato del hombre al Hospital Domingo Funes para una evaluación más exhaustiva y tratamiento médico. En el sector trabajaron efectivos policiales para resguardar el rodado y labrar las actas correspondientes.

