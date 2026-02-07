Un motociclista herido tras chocar contra un perro en Mirador del Lago

Un accidente vial se registró este sábado al mediodía en el barrio Mirador del Lago, en la localidad de Bialet Massé. Alrededor de las 12:30, un hombre de 40 años que se conducía en una motocicleta Honda Titán protagonizó una fuerte caída tras embestir a un can que se cruzó en su trayectoria sobre la calle Venecia.

Como consecuencia del impacto contra el animal, el motociclista perdió el equilibrio y golpeó violentamente contra la calzada. En el lugar se hizo presente el servicio de emergencias médicas, cuyos profesionales asistieron al damnificado y le diagnosticaron politraumatismos varios producto del siniestro.

Debido a la entidad de las lesiones recibidas, se dispuso el traslado inmediato del hombre al Hospital Domingo Funes para una evaluación más exhaustiva y tratamiento médico. En el sector trabajaron efectivos policiales para resguardar el rodado y labrar las actas correspondientes.