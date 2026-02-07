Una camioneta chocó contra un caballo en el camino a Las Jarillas

Un siniestro vial se produjo durante la medianoche de este viernes en el camino que une San Antonio con Las Jarillas. A la altura del kilómetro 2 de la Ruta Provincial S271 una camioneta que circulaba por el sector impactó contra un equino que se encontraba sobre la calzada lo que motivó un operativo de emergencia.

Al lugar asistió una unidad liviana del cuerpo de Bomberos Voluntarios de Icho Cruz con tres efectivos quienes procedieron a asegurar la escena y brindar los primeros auxilios a las dos personas que viajaban en el vehículo. A pesar del fuerte golpe ambos ocupantes pudieron trasladarse por sus propios medios al dispensario de San Antonio para una revisión médica preventiva.

Según informaron las autoridades el animal involucrado en el choque continuó su rumbo tras la colisión por lo que solo se registraron daños materiales de consideración en el rodado. En el lugar también trabajó personal de la Policía de Córdoba y la Guardia Local quienes solicitaron a los propietarios de ganado reforzar las medidas de seguridad en sus campos para evitar que los animales deambulen por las rutas.