Video: dejó el auto estacionado y en menos de dos minutos le robaron

Villa Carlos Paz. Un hecho de inseguridad se registró este jueves en una de las arterias más transitadas de Villa Carlos Paz, cuando un vecino de la localidad de Ambul dejó su auto estacionado y en menos de dos minutos le robaron.

La secuencia se dio apenas pasadas las 21 horas, cuando estacionó en la esquina de San Martín y Tucumán.

Juan Neo, el damnificado, contó que viaja a la ciudad una vez a la semana para ver a su madre. Y al regresar a su hogar, estacionó apenas un par de minutos para comprarle unas golosinas a su hija.





En el video se puede observar cómo el delincuente habría usado algún tipo de inhibidor para quitar la alarma, abrir el auto y observar cuidadosamente dentro del local para percatarse de no ser descubierto. sustrayéndole luego el teléfono y la documentación del vehículo.

Juan se mostró indignado por la situación y expresó: "Está lleno de cámaras para nada, y encima cuando fui a hacer la denuncia, había un montón de gente esperando. Es increíble, con la cantidad de gente que tiene la ciudad, tiene a una sola persona tomando denuncias".