Violenta pelea en un boliche de Carlos Paz: un joven herido y otro detenido

Un joven de 21 años fue detenido luego de haber atacado violentamente a otro en el interior de un conocido boliche de Villa Carlos Paz. Según informaron las fuentes policiales, el hecho se produjo esta mañana en las instalaciones de Molino Rojo, uno de los establecimientos nocturnos más conocidos de la ciudad.

El personal policial que prestaba servicio adicional en el lugar, fue alertado por un guardia de seguridad por la violenta pelea que se estaba sucediendo en el interior. Inmediatamente, se logró detener al agresor y se dispuso su traslado hacia la comisaría local.

En tanto, el otro involucrado en la disputa -un joven de 26 años- sufrió un corte en la cabeza, fue asistido por el servicio de emergencias y posteriormente llevado hacia el Hospital Sayago para una mejor atención.