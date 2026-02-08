Accidente en barrio Colinas: dos nenas cayeron de una bicicleta y una está grave

El accidente ocurrido el sábado por la noche en barrio Colinas involucró a dos nenas, hermanas, que circulaban juntas en una bicicleta. La menor que se encuentra en estado grave tiene 14 años.

El hecho se produjo alrededor de las 20:30 en calle Sierra de la Ventana. Por causas que se intentan establecer, la bicicleta perdió el control y ambas cayeron, impactando contra una reja.

La niña de 14 años sufrió un traumatismo de cráneo severo. Fue asistida por el servicio de emergencias y trasladada en primera instancia al Hospital Sayago, donde lograron estabilizarla, para luego derivarla al Hospital de Niños de Córdoba, donde permanece internada con pronóstico reservado.

En el rodado también iba su hermana de 10 años, quien resultó con lesiones de menor consideración.