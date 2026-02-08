Accidente en Carlos Paz: dos nenas cayeron de una bicicleta y una está grave

Un accidente ocurrido el sábado por la noche en el barrio Colinas de Villa Carlos Paz involucró a dos hermanas, quienes circulaban juntas a bordo de una bicicleta. Una menor de 14 años de edad se encuentra en grave estado,

El hecho se produjo alrededor de las 20:30 horas en la calle Sierra de la Ventana, donde por causas que se intentan establecer, una adolescente perdió el control de la bicicleta que conducía e impactó contra una reja.

La niña de 14 años sufrió un traumatismo de cráneo severo, fue asistida por el servicio de emergencias y trasladada en primera instancia al Hospital Sayago, donde lograron estabilizarla, para luego derivarla al Hospital de Niños de Córdoba, donde permanece internada con pronóstico reservado.

En el rodado también iba su hermana de 10 años, quien resultó con lesiones de menor consideración.