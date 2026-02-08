Accidente entre una moto y un auto dejó una mujer herida en Carlos Paz

Accidente entre una moto y un auto dejó una mujer herida en Carlos PazLa motociclista, de 22 años, fue trasladada al Hospital Sayago con politraumatismos.
Hoy alrededor de las 19:40, una motocicleta y un automóvil protagonizaron un choque sobre la Ruta S429, a la altura de barrio Colinas, en Carlos Paz.
Por causas que se investigan, una joven de 22 años que conducía una motocicleta Honda Wave impactó contra un Peugeot 207 manejado por una mujer de 46 años.
A raíz del hecho, la conductora del rodado menor sufrió politraumatismos varios y fue asistida en el lugar por el servicio de emergencias, que luego dispuso su traslado al Hospital Sayago para una mejor evaluación médica.