Bomberos rescataron a un potrillo atrapado en un cerco de alambres

Una dotación de Bomberos Voluntarios de Arroyito intervino hace algunos minutos en el rescate de un potrillo que había quedado atrapado y enredado en un cerco de alambre común y de púas, en la zona sur de la ciudad.

El operativo estuvo a cargo del Cabo 1.º Iván Micheli, quien encabezó las tareas para liberar al animal. Según se informó, el potrillo se encontraba asustado y combativo, lo que requirió un trabajo cuidadoso para evitar mayores lesiones.

Finalmente, los bomberos lograron liberarlo sin mayores complicaciones. Si bien presentaba algunas heridas, se encontraba en buen estado general.

Tras el rescate, el potrillo fue entregado a sus dueños y quedó bajo su resguardo.