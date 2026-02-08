Carlos Paz: Un adolescente chocó contra una reja y está en grave estado

Un adolescente de 14 años se encuentra en grave estado luego de haber caído de una bicicleta y golpear contra una reja, en un accidente ocurrido el sábado pasado en horas de la noche en la ciudad de Villa Carlos Paz.

Según pudo conocer EL DIARIO, el hecho se produjo alrededor de las 20,30 horas en la calle Sierra de la Ventana y debió ser trasladado hacia el Hospital de Niños de Córdoba.

El menor sufrió un traumatismo de cráneo severo, fue asistido por el servicio de emergencias y llevado en primera instancia hacia el Hospital Sayago, donde lograron estabilizarlo para luego ser derivado hacia el nosocomio ubicado en la capital cordobesa.

Quedó internado con pronóstico reservado a causa del fuerte golpe que sufrió en la cabeza, luego de haber perdido el control del rodado por causas que buscan determinarse.