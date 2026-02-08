El hecho ocurrió en Colinas

¿Cómo se encuentra la adolescente que se accidentó en Carlos Paz?

La menor tiene 14 años y fue sometida a una operación en el Hospital de Niños de Córdoba.
domingo, 8 de febrero de 2026 · 19:46

La adolescente de 14 años que protagonizó un grave accidente en la ciudad de Villa Carlos Paz, fue sometida a una operación en el Hospital de Niños y permanece internada en terapia intensiva. La menor iba a bordo de una bicicleta, perdió el control y chocó contra una reja en el barrio Colinas.

El siniestro se produjo el último sábado alrededor de las 20:30 horas en la calle Sierra de la Ventana, donde por causas que se intentan establecer, la joven se estrelló contra el frente de una propiedad y sufrió un traumatismo de cráneo severo.

Fue asistida por el servicio de emergencias y trasladada en primera instancia al Hospital Sayago, donde lograron estabilizarla, para luego derivarla al nosocomio ubicado en la ciudad de Córdoba.

Según pudo conocerse, la intervención quirúrgica duró tres horas y la adolescente se encuentra estable.

En el rodado, también iba su hermana de 10 años, quien resultó con lesiones de menor consideración.

