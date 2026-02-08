Controles antinarcóticos: secuestraron droga en Capital y el interior

En el marco de controles preventivos realizados este sábado, la Fuerza Policial Antinarcotráfico secuestró estupefacientes y concretó una detención durante distintos operativos desarrollados en varias ciudades de la provincia de Córdoba.

Los procedimientos incluyeron patrullajes y controles antinarcóticos en Alta Gracia, Vicuña Mackenna y la ciudad de Córdoba, donde se incautaron dosis de cocaína y marihuana, además de una motocicleta que circulaba en infracción a la Ley 8.560. Los controles se realizaron en distintos barrios, como parte de tareas preventivas vinculadas al narcomenudeo.

En San Francisco, en tanto, efectivos de la FPA controlaron a un hombre de 56 años que se desplazaba por la intersección de calle C. Gilli y avenida Juan B. Justo. Durante el procedimiento, se secuestraron varias dosis de cocaína y dinero. Tras la consulta judicial, se dispuso su detención y traslado a la Unidad Judicial de la ciudad.

El despliegue se llevó a cabo de manera simultánea en diferentes puntos del territorio provincial, con el objetivo de reforzar la presencia en la vía pública y detectar maniobras relacionadas con la venta de drogas.