Córdoba envió otra delegación de bomberos para combatir incendios en Chubut

Una cuarta delegación de 30 bomberos cordobeses partió esta noche rumbo a la provincia de Chubut para sumarse al operativo contra los incendios que afectan a la región de la Comarca Andina, con base en la zona de Cholila.

El contingente está integrado por bomberos voluntarios de la Federación de Bomberos Voluntarios de Córdoba, la Agrupación Serrana, el Plan Provincial de Manejo del Fuego y la Secretaría de Gestión de Riesgo. El viaje implica un traslado de más de 1.700 kilómetros hasta el sur del país.

A este grupo se sumarán efectivos de ETAC que ya se encuentran en el lugar y continuarán trabajando en la zona, integrándose al nuevo despliegue operativo.

Con el envío de esta cuarta delegación, ya son 150 los bomberos voluntarios cordobeses que han prestado colaboración en los focos registrados en Cholila, El Maitén, El Hoyo y el Parque Nacional Los Alerces.

La partida fue acompañada por autoridades provinciales, quienes destacaron el compromiso de los brigadistas y ratificaron el respaldo logístico y operativo para sostener la colaboración en el combate del fuego.