Córdoba: la tenían cautiva en un campo y fue rescatada con un gran operativo

Una mujer fue rescatada tras permanecer retenida contra su voluntad en un campo del departamento San Justo, en el marco de una investigación por presunta trata de personas que culminó con un hombre detenido.

El procedimiento se concretó en las últimas horas en un domicilio rural de la localidad de Saturnino M. Laspiur, luego de una tarea de investigación que permitió establecer el posible lugar donde se encontraba la víctima. La ubicación fue determinada a partir de una triangulación de comunicaciones, lo que derivó en la intervención judicial.

Con la orden correspondiente, se realizó un allanamiento en el lugar, donde los efectivos lograron detener al presunto responsable y rescatar a la mujer, que fue localizada en un sector lindante a la vivienda.

Tras ser liberada, la víctima recibió contención inmediata y fue trasladada para una revisión médica, mientras que el hombre quedó alojado en una unidad penitenciaria provincial, a disposición de la Justicia.

La causa se tramita por infracción al artículo 145 bis del Código Penal, que reprime el delito de trata de personas, y continúa bajo investigación para determinar desde cuándo se encontraba privada de su libertad y en qué condiciones.