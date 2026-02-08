Corrientes: un camionero volcó y murió al caer a un río

Corrientes. La noche ya había cubierto Mercedes, en la provincia de Corrientes, cuando varios automovilistas frenaron de golpe en el puente sobre el río Miriñay, sobre la ruta nacional 123. Anoche, un camión de transporte yacía sumergido, la cabina apenas visible bajo el agua. El conductor había muerto.

El reloj marcaba las 22.30. Entre los testigos, algunos intentaron dar aviso inmediato: el chofer seguía dentro, atrapado sin posibilidad de salida. El vehículo transportaba una carga de arroz.

Las primeras hipótesis apuntan a una pérdida de control del camión, según informaron medios locales. El vehículo modelo Mercedes Benz con acoplado cruzó el guardarraíl y terminó sobre el lecho del curso de agua.

La cabina, deformada y sumergida, se convirtió en la última trampa para el chofer. La víctima, identificada como Américo Alvarado, tenía 67 años y era oriunda de Chaco, según consignó el medio Impacto Corrientes.

Bomberos Voluntarios, efectivos de la Policía Rural y personal de la Comisaría de Mercedes llegaron poco después. El operativo de emergencia no estuvo exento de dificultades. Tras el accidente, la coordinación inicial presentó inconvenientes: según las primeras informaciones, fue necesario pedir apoyo a bomberos de otra jurisdicción que estaban fuera de la zona del siniestro.

El despliegue iluminó la escena bajo la quietud del río. Finalmente, tres dotaciones de Bomberos asistieron al lugar donde el camión cayó del puente, con un trabajo en conjunto del Cuartel 2 del BRIF de Paso de los Libres, quienes comenzaron las tareas alrededor de las 22:50 y finalizaron cerca de las 3:30 de la madrugada.

La falta de iluminación obligó a suspender maniobras complejas, que continuaron hasta entrada la noche, y se retomaron al amanecer. La extracción del vehículo representó un desafío. Las autoridades aguardaron mejores condiciones para retirar el camión y luego realizar las pericias correspondientes.

Según informaron, las tareas de rescate se realizaron “con éxito”, aunque “lamentablemente se recuperó un cuerpo sin vida, que había quedado atrapado dentro de la cabina del camión”. “Nuestros bomberos utilizaron herramientas manuales e hidráulicas y equipo de rescate con cuerdas”, indicaron desde la cuenta oficial.

Desde el cuartel destacaron que el trabajo fue realmente arduo, debido a la complejidad del terreno y las dificultades propias de intervenir en una zona de agua y escasa visibilidad nocturna.

El informe de los peritos accidentológicos será clave para entender los factores detrás del accidente fatal.