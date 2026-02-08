Detuvieron a un menor que arrojó una baldosa contra un comercio

Córdoba. Un menor de 16 años fue detenido en la madrugada de este sábado luego de protagonizar un violento episodio en inmediaciones de Plaza España, en barrio Nueva Córdoba. El joven fue identificado gracias a las cámaras del 911, que captaron el momento en el que arrojó una baldosa contra un comercio.

El hecho ocurrió sobre bulevar Chacabuco al 1000, cuando el adolescente participaba de una pelea con otros sujetos en la vereda. En medio de la trifulca, lanzó un cascote que impactó contra uno de los vidrios del local McDonald’s, ubicado en la esquina de avenida Ambrosio Olmos y bulevar Chacabuco.

Tras la alerta emitida desde el centro de monitoreo, personal policial se hizo presente en el lugar y arrestó al menor, quien fue trasladado a sede policial.

El joven quedó a disposición de la Justicia, mientras se avanza con las actuaciones correspondientes para determinar responsabilidades por los daños ocasionados durante el disturbio.